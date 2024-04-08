Премьера героической эпопеи "Мы - первые!" пройдет в Тюмени 12 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

150 артистов станут участниками масштабной героической эпопеи "Мы - первые!", премьера которой пройдет в Тюменской филармонии 12 апреля. Проект является подарком к 90-летию Юрия Гагарина.

Об этом в пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер во время пресс-конференции.

В постановке примут участие Тюменский филармонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника, хоровая капелла Тюменской филармонии, военный духовой оркестр ТВВИКУ, тюменская академия танца "Ballet" и школа актерского мастерства "Люди".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Меня радует, что большинство участников - это наши тюменские коллективы. Проект непростой, потому что здесь используются не только творческие единицы, но и современные технологии. В день премьеры должен прилететь Герой России, космонавт Юрий Батурин. Фотоматериалы, которые он получил, создал в процессе своих полетов, используют в формате интерактива, обработанного искусственным интеллектом в процессе демонстрации этой эпопеи", - сказала Елена Майер.

Композитором эпопеи в двух актах стал дирижер, народный артист России, руководитель "Оркестра XXI века", член союза композиторов Павел Овсянников. Он работал над эпопеей около года.

"Премьера состоится в Тюмени, потому что это самый центр, сердце нашей страны. И самое главное, что у вас есть замечательный губернатор. К сожалению, не все губернаторы занимаются культурой. А тут, как посмотришь афишу, все звезды у вас выступают. Необходимо приложить колоссальные усилия и вложить много средств, чтоб такой проект воплотить. И благодаря Александру Моору, его вкладу и поддержке в Тюмени пройдет премьера этой эпопеи", - отметил Павел Овсянников.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области и личном участии губернатора региона Александра Моора.

Купить билеты на мероприятие можно по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Юлия Божок