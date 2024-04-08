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Владимир Якушев: необходимо максимально подготовиться к приходу большой воды

Политика, 17:47 08 апреля 2024

пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев ознакомился с паводковой ситуацией в Курганской области. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он осмотрел состояние дамбы в Кургане, а также проверил организацию работы по сооружению временных преград для воды на реке Тобол.

"Уровень в реках растет. Прогнозы неутешительные, большая вода идёт в Курганскую область, - сообщил Владимир Якушев. - Поэтому необходимо максимально подготовиться к наступлению паводка, работать круглосуточно. Эвакуировать людей, укрепить дамбы, подготовить технику, личный состав, создать запас лекарств и продуктов. Контролирую эти процессы лично".

пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

В Зауралье в зоне риска подтопления находятся Курган, а также населённые пункты Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Белозерского, Притобольного и Целинного округов. В регионе проводится превентивная эвакуация населения, введен режим повышенной готовности. Развернуто более 70 пунктов временного размещения граждан, сообщает пресс-служба полпредства.

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# Владимир Якушев , паводок

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