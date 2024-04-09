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Курьер мошенников забрал у тобольских пенсионеров 450 тысяч рублей

Происшествия, 10:02 09 апреля 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Год и восемь месяцев проведёт в колонии житель Югры за помощь мошенникам, обманувшим тобольских пенсионеров на 450 тыс. рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

22-летний молодой человек признан виновным в мошенничество, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Установлено, что в апреле 2023 года он вступил в сговор с неустановленными лицами и похитил денежные средства у трёх пожилых женщин.

Его соучастники звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками полиции. Они сообщали ложную информацию о том, что родственники пенсионеров стали виновниками ДТП и предлагали заплатить за прекращение уголовного дела.

Молодой югорчанин, выполняя роль "курьера", приезжал к пожилым людям домой и забирал деньги. Суд удовлетворил иски о взыскании с него причинённого потерпевшим ущерба.

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# мошенничество , суд , Тобольск

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