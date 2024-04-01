Приемом грязевых ванн встречают весну питомцы конного клуба "Кентавр" в Ишиме

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

Приход весны радостные и активные лошади конного клуба "Кентавр" встречают длительными прогулками на свежем воздухе и приемом грязевых ванн. Эта процедура помогает им быстрее пройти линьку и обзавестись новой блестящей шерстью.

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

"На улице активно тает снег, лошади, пользуясь возможностью, валяются в грязи. После чего на морде с трудом можно разглядеть глаза, но им это доставляет колоссальное удовольствие. Так начинается каждая прогулка", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор конного клуба "Кентавр" Евгения Пшеничникова.

На сегодняшний день, добавила она, в "Кентавре" проживают семь больших лошадей и шесть пони от 93 до 143 см.

В это время года игривыми становятся не только лошади, но и кролики, которые активно обзаводятся потомством. К весне их семья пополнилась почти двадцатью разновозрастными ушастыми малышами. К празднику Пасхи директор планирует провести конкурс, главными призами победителям станут пасхальные крольчата.

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

На территории живет также петух и три курицы. Евгения Пшеничникова поведала историю их появления: петуха Петьку подарили клубу два года назад, он очень грустил без подружек, почти не кукарекал. После чего владельцы решили обзавестись тремя курицами.

"Петька повеселел, зиму курицы просидели в конюшне, исправно неслись в отведенном месте, сейчас все на самовыгуле. Соответственно, несутся, где придется. И вот тут начинается самое интересное. Яйца караулят три местные собаки Жуля, Муля и Нора, которые обожают ими лакомиться. Так что яиц мы не видим, кроме тех редких случаев, когда конюх успеет найти кладку раньше. Такая вот охота на яйца", - с улыбкой констатировала директор.

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

Павлин, фазаны и гусыня Гусля чистят перья и ждут первую травку. По словам Евгении Пшеничниковой, Гусля – главный блюститель порядка в конюшне. Если ей что-то не нравится, она щиплет за штаны, привлекает к себе внимание. Если посетители бегают и громко шумят, Гусля растопыривает крылья, шипит на них, пугает и требует тишины. Помогает ей наладить дисциплину авторитетный долгожитель – шестнадцатилетний кот Сергей Сергеевич.

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

Верблюд Добрыня и ослица Пуговка тоже начали активно линять. Верблюд стоит в уличном загоне, а вот Пуговке пришлось перебраться в конюшню, потому что ее обижают синицы. Сначала они выдирали у нее частички шерсти, видимо, для витья гнезд, после чего стали до крови ранить ослице спину.

| Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой | Фото: предоставлено Евгенией Пшеничниковой

Одним из самых ярких моментов весны в "Кентавре" являются конные прогулки. Лошади радуются возможности побегать в манеже или на свежем воздухе, а всадники от трех лет и выше наслаждаются чувством единения с природой и ощущением свободы, которое дарит верховая езда. Договориться о прогулке можно по телефону 8-904-463-49-34.

Кстати, для питомцев можно принести лакомства: морковку, яблоки, хлеб и капусту.

Видео предоставлено Евгенией Пшеничниковой.

Инна Кондрашкина