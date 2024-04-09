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В Тюменской области организовали постоянный мониторинг рек Ишим, Тобол и Иртыш

Общество, 19:28 09 апреля 2024

скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Постоянный мониторинг рек Ишим, Тобол и Иртыш ведется в Тюменской области. Население информируют о гидрологической ситуации, об этом сообщает информационный центр регионального правительства со ссылкой на ГУ МЧС России по Тюменской области.

Спасатели совместно с органами местного самоуправления рассказывают жителям региона о действиях при чрезвычайной ситуации, связанной с паводком. В случае реальной угрозы население оповестят через централизованную систему оповещения, средства массовой информации, а также СМС-информирование, уточнил первый заместитель начальника областного ГУ МЧС России, полковник внутренней службы Владимир Закутаев.

Уже подготовлены пункты временного размещения. В них можно получить медицинскую помощь, трехразовое питание и ночлег.

"Прошу жителей сохранять спокойствие. При объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды", - призвал Закутаев.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

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