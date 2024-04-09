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Жителям Тюменской области напомнили через смс о режиме ЧС из-за паводка

Общество, 20:23 09 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О режиме чрезвычайной ситуации из-за паводка напомнили через смс-сообщение жителям Тюменской области. Он введен в регионе заблаговременно и действует с 8 апреля. Уровень в реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким, сообщает инфоцентр регионального правительства.

”В связи с угрозами затопления территорий населенных пунктов, в Тюменской области введен режим "Чрезвычайная ситуация". Соблюдайте спокойствие, при необходимости обращайтесь в службу спасения по номеру 112”, - отмечено в сообщении РСЧС.

Жителям нужно сохранять спокойствие. При объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды.

В Тюменской области для борьбы с возможными неблагоприятными последствиями паводка подготовлена группировка из более 12 тыс. человек и свыше 2,6 тыс. единиц техники.

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# безопасность , оповещение , паводок

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