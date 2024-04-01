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В Тюмени не будут перекрывать движение на время ремонта дорог на улицах Льва Толстого и Барнаульской

Общество, 20:19 10 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ремонт дорог начали на улицах Льва Толстого и Барнаульской в Тюмени. Там установили паспорта объектов, временные дорожные знаки на пересечении и примыкании к автомобильным дорогам.

На ремонтируемых объектах перекрывать движение на время работ не планируют: специалисты устраивают временный объездной участок, сообщает пресс-служба департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

На ул. Барнаульской идут работы по ремонту парковочных карманов. В ближайшее время подрядная организация приступит к фрезерованию проезжей части с устранением деформации дорожной одежды и земляного полотна. Так же там появятся три искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах. Работы на ул. Льва Толстого начались с фрезерования асфальтобетонного покрытия на протяжении всего участка, замены плит дождеприемных и смотровых колодцев.

Отметим, в 2024 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут около 6 км дорог.

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# ремонт дорог

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