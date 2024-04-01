Тюменская область присоединилась к Всероссийскому движению "Стройная Россия"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень, Тобольск и пос. Боровский присоединилась к Всероссийскому движению "Стройная Россия". Эксперты общественной организации: диетологи, педиатры, эндокринологи, психологи и преподаватели, студенты Тюменского медицинского университета проведут цикл мастер-классов, интерактивных мероприятий по выработке правильных пищевых привычек у школьников и студентов.

Первая встреча состоялась с учениками младших и выпускных классов Боровской средней школы.

"Мы совместно с коллегами разработали школу для детей "Фудлэнд" – это академия здорового питания. Ее участником можно стать, пройдя по QR-коду. В программе предусмотрено большое количество интерактивных лекций, видеороликов, игр. Мы будем с ними играть, закладывать основы правильного питания", - рассказала врач-диетолог, терапевт, эксперт движения "Стройная Россия" Дарья Клянчина.

Пищевые привычки человека закладываются еще на уровне эмбриона, уверены специалисты. До трех лет малыши питаются по примеру родителей. При попадании в социум – детский сад, школа, колледж, ребенок сам определяет, что ему есть. Задача медиков - дать информацию о том, как выбирать продукты питания, строить рацион, чтобы иметь нормальную массу тела, хорошее самочувствие и здоровое потомство.

"Правильное питание – это не обязательно диета, ребенок может есть наггетсы, хот-доги и так далее, но это не должно быть систематически. Когда родители ребенка с третьей степенью ожирения говорят мне о том, что у него на обед сосиски, и восклицают: а чем же я его буду кормить. Это как раз и означает, что родители не видят другого пути. Мы здесь для того, чтобы если мамы, папы не понимают этого, мы пойдем другим путем, со стороны детей. Они смогут задать вопросы родителям по поводу здоровой еды", - пояснила заведующая кафедрой детских болезней, врач-эндокринолог, диетолог Тюменского медицинского университета Светлана Сметанина.

Всероссийское движение "Стройная Россия" существует пять лет. В него входят профессиональные медики и студенты. С Тюменским медуниверситетом эксперты сотрудничают с 2022 года.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Амбассадорами нашего движения становятся дети, молодежь. Они лучше всех рассказывают нам, взрослым, как правильно питаться", - отмечает руководитель общественной организации движения Ольга Ванатова.

За три дня работы в Тюменской области эксперты встретятся со школьниками, проведут дискуссии со студентами и преподавателями медуниверситета. На базе Тобольского медколледжа организуют презентацию блюд сибирской кухни, пообщаются с пищевыми технологами.

Анжела Лебедева