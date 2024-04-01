Жители с. Перевалово Тюменского района смогут получать заказы с Яндекс Маркета на почте

| Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области | Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

Почта России кратно увеличила число отделений, выдающих заказы, сделанные на Яндекс Маркете. Покупки теперь можно забрать почти в 17 тыс. отделений Почты России и 6 тыс. почтоматов логистического оператора. В частности, заказы с Яндекс Маркета можно получить в почтовом отделении с. Перевалово Тюменского района.

Благодаря обширной логистической сети Почты России жители удалённых и малонаселённых пунктов, где раньше не было пунктов выдачи заказов маркетплейса, получили доступ к широкому перечню товаров. В партнёрстве компании повышают доступность миллионов товаров для населения по всей стране, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Более 5 тыс. жителей 5 населённых пунктов Переваловского сельского поселения смогут забирать посылки от онлайн-площадки непосредственно в почтовом отделении № 625502 (с. Перевалово, ул. Цветочная, 2). Помимо с. Перевалово сельское почтовое отделение обслуживает и ближайшие населённые пункты – деревни Ушакова, Зубарева, Елань, п. Подъём. Кроме того, получить заказ можно также в 78 почтоматах Почты России в городе Тюмени. Для получения заказа понадобится только штрихкод из приложения.

| Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области | Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

Помимо выдачи заказов в отделениях, Почта также занимается хранением и сортировкой заказов маркетплейса в Казани и Новосибирске.

"Динамика выручки Почты России в сфере сотрудничества с маркетплейсами в 2023 г. выросла на 34 % по сравнению с предыдущим годом. Мы открыты к новвоведениям и укреплению партнерства с Яндекс Маркетом", — поделился заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Антон Колударов.

Взаимодействие с лидерами рынка позволяет эффективно использовать мощности логистических объектов Почты, например, утилизация мощности Казанского логистического почтового центра выросла на 28 %, а логистического центра Внуково 2 — на 54 %.