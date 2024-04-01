Тюменских молодогвардейцев научили оказывать первую помощь во время паводка

| Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области | Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области

Молодогвардейцы отправятся на помощь местным жителям в Ишим 13 апреля. Они будут помогать в создании временной дамбы и информировании населения. В случае подтопления начнут эвакуировать жителей, а также работать в пунктах временного размещения, сообщает "Молодая гвардия" Тюменской области.

В связи с поездкой в Штабе общественной поддержки для них прошел инструктаж от Центра военно-спортивной подготовки "Воин" для волонтеров. Опытные специалисты подробно рассказали о методах оказания первой помощи при различных травмах и неотложных состояниях, которые могут возникнуть во время стихийных бедствий.

"Наша задача – не только помочь жителям Ишима не допустить подтопления домов, но и обеспечить безопасность. Сейчас наши волонтеры работают в Казанском районе и Ялуторовске, Тобольске - там у нас находятся местные отделения "Молодой Гвардии", – сказал федеральный координатор "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Напомним, волонтеры уже имеют опыт работы в чрезвычайных ситуациях, оказывая помощь при тушении пожаров в Тюменской области и участвуя в гуманитарных миссиях в новых регионах.