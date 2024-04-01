Пункты временного размещения готовы принять жителей Ялуторовска

| Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео инфоцентра правительства Тюменской области

Пункты временного размещения подготовили для жителей Ялуторовска, чьи дома попадают в зону возможного подтопления. В одном из них уже обживается многодетная семья.

"Заранее позвонили, сказали собираться. Мы бы переехали к родственникам, но они далеко живут. Спасибо всем, кто предупредил нас и не оставил в сложном положении", — прокомментировала Елена. Она перебралась в ПВР вместе с тремя детьми. Вскоре сюда переберутся ее супруг и еще одна дочь.

Задать вопросы насчет паводка, работы пунктов временного размещения жители Тюменской области могут по телефону горячей линии 122, кнопка 3.