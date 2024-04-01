Тюменцам рассказали, как бороться с апатией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переутомление, чрезмерная эмоциональность, выгорание могут вызвать апатичное состояние у человека. Также на это влияет недостаток кислорода в ткани организма или нарушения кровотока.

"Если мы посмотрим на человека, который находится в состоянии депрессии, мы заметим, что у него опущены плечи и шея. Легкие начинают работать хуже из-за того, что полного вдоха не происходит и кислород не поступает в ткани" - сказала врач китайской и классической медицины Ирина Старкова.

Именно поэтому для восстановления нормального состояния организма в данном случае будут крайне эффективны дыхательные техники и массаж определенных точек. Важно отметить, что человек способен выполнить их самостоятельно, не прибегая к помощи со стороны. Просто сделав глубокий вдох, расправив плечи, человек может почувствовать, как состояние начинает улучшаться, сообщает "Тюменская область сегодня".

Также, чтобы взбодриться, можно напрячь все пальцы и оттопырить большой. Далее требуется на протяжении трех минут перемещаться быстрым шагом, при этом размахивая руками. За счет этой техники дыхание станет более глубоким, что активизирует работу легких и насытит кровь кислородом.

В случае, если подобные техники оказались малоэффективны, следует обратиться к врачу за консультацией и помощью. В этом случае появление апатии может быть лишь симптомом более серьезного заболевания, например, нарушение гормонального баланса.