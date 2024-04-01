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Александр Моор рассказал о работе по подготовке к паводку

Общество, 21:07 12 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Сегодня мы исходим из того, что по прогнозам в Тюменской области возможно превышение исторических максимумов. Поэтому проводится большая работа по наращиванию дамб. Все население, которое попадает в зону возможного подтопления, должно быть оповещено и подготовлено к эвакуации.

Об этом заявил глава региона Александр Моор. О работе по подготовке к паводку он рассказал на совещании с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным и полпредом президента России в УФО Владимиром Якушевым 12 апреля.

Александр Моор подчеркнул, что при подготовке к паводку учитывается опыт 2016-2017 годов, когда были серьезные наводнения.

"Мы сделали определенные выводы. Особенное внимание было к Ишиму, который в 2016 году очень сильно пострадал. Мы построили почти 9 километров и реконструировали почти 8 километров дамб. Высота гребня этих дамб на метр превышает исторические максимумы. Такие же работы были проведены и в других муниципалитетах, которые подвержены угрозе подтопления", — прокомментировал он.

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# Александр Моор , паводок

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