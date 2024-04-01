Няганьские волонтеры провели концерт в "Роднике" Тюменской области

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Волонтеры из Нягани провели концерт в реабилитационном центре "Родник" Тюменской области. Также они передали для детей подарки и игрушки в "Коробке храбрости", сообщает учреждение.

"Наш концерт мы назвали "Мир один для всех". Не важно, кто ты по национальности, здоров ты или немножечко болен, все впереди! Главное, чтобы мы были вместе, помогали друг другу и получали жизненное удовольствие", — сказала на открытии концерта руководитель волонтерского отряда Евгения Мартина.

Сотрудничество продолжается не один год. В этот раз в составе группы молодые инвалиды – участники социального проекта "Мир в подарок" и инклюзивного волонтерского отряда "ПроДобро.ру". Волонтерами являются нуждающиеся в помощи дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья, которые помогают не потерять интерес к жизни тем, кому еще сложнее.