В Абатском районе на дороге с водоналивной дамбой ввели реверсивное движение

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Реверсивное движение – по одной полосе организовали с 354 по 363 километры федеральной трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. Такой режим введен из-за установки водоналивной дамбы на этом подтопляемом участке, сообщает ГИБДД Тюменской области.

"С 354 по 363 километры федеральной трассы Тюмень - Омск в Абатском районе дорожные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения в месте проведения работ по монтажу водоналивных дамб. Движение здесь осуществляется в реверсивном порядке, по одной полосе", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы. Они обеспечивают безопасность дорожного движения на участках дорог федерального и регионального значения, где проводятся работы по предупреждению возможного подтопления проезжей части.