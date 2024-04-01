Комбинат "Свеза Тюмень" заготовил в 1,6 раза больше фанкряжа

| Фото: компания "Свеза" | Фото: компания "Свеза"

В 1,6 раза увеличила заготовку фанкряжа компания "Свеза Тюмень". В апреле завершился процесс снегования - консервирования древесины, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Снегование — один из надежных способов обеспечить долгую сохранность качества древесины при заготовке в зимний период. Фанкряж укладывают штабелем высотой около 5 метров, засыпают снегом, утрамбовывают и покрывают метровым слоем щепы. Благодаря этому снег внутри не тает даже в сильную жару, пояснили в ведомстве.

Такой подход к хранению позволяет получить шпон высоких сортов осенью и обеспечивает бесперебойную работу производства.