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Тобольский губернский секретарь 15 апреля вызвал на дуэль Александра Пушкина

Общество, 14:15 15 апреля 2024

vk.com/public211638903 | Фото: vk.com/public211638903

Дуэль Александра Пушкина с тобольским губернским секретарём Владимиром Соломирским была назначена на 15 апреля 1827 года. Раздор произошёл на почве ревности последнего в связи с предпочтением княжной Урусовой известного поэта, сообщает Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

"Пушкин получил от Соломирского вызов на дуэль, и в тот же час ответил согласием. Только благодаря настойчивости близкого окружения обоих дуэлянтов, противников удалось помирить", - уточнили сотрудники станции.

В последующие годы отношения между не состоявшимися дуэлянтами вновь стали приятельскими. Известна почтовая переписка 1835 года, когда Александр Пушкин отправил письмо Владимиру Соломирскому в Тобольск с просьбой собрать материалы об атамане Ермаке для подготовки будущей поэмы про сибирского казака.

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# Александр Пушкин , дуэль

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