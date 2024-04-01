Тюменские ученые разрабатывают белковую смесь для питания онкобольных

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Разработкой белковой смеси для питания больных с онкологическими заболеваниями занимаются ученые Тюменского медицинского университета. В период реабилитации таким пациентам требуется рацион, восполняющий нутриетивную недостаточность организма, сообщает проектный офис вуза.

От 35 до 80 % пациентов в отделениях онкологии сталкиваются с белково-энергетической недостаточностью. Это состояние повышает вероятность развития раковой кахексии – резкой потери веса тела, преимущественно за счет мышечной ткани.

"Мы начали изучать тему нутриетивной поддержки онкологических больных и выяснили, что сегодня существенная доля рынка специализированного лечебного питания для данной категории пациентов остается свободной. Многие западные производители с российского рынка ушли, а отечественные зачастую не успевают закрывать существующие потребности. Так и родилась идея нашего проекта, который мы решили назвать "БиоТехФарма"", - рассказал руководитель проекта, директор института фармации Юлия Родина.

К концу 2024 года планируется получить опытный образец состава смеси, в течение 2025 года – обогащать его метаболитами микроорганизмов, витаминами и аминокислотами в зависимости от потребностей пациентов, провести испытания.