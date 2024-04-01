Енотовидная собака стала источником вируса бешенства в Ялуторовском районе

управление ветеринарии Тюменской области управление ветеринарии Тюменской области

Вирус бешенства выявлен в доставленном образце патологического материала, отобранного от енотовидной собаки в Ялуторовском районе. В связи с чем карантин по бешенству животных вводится на части территории с. Старый Кавдык, сообщает региональное управление ветеринарии.

Ведомством подготовлен и направлен на рассмотрение губернатору Тюменской области проект постановления об установлении ограничений по бешенству животных с 16 апреля. Утверждён план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя в соответствии с ветеринарным законодательством.