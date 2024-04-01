В Тюменской области обращения на 122 по паводку принимают круглые сутки

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Горячая линия 122 по вопросам паводка в Тюменской области перешла на круглосуточный режим работы. Получить актуальную информацию жители региона могут по телефону 122 (кнопка 3), сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Колл-центр работает с 10 апреля. В первые дни поступало примерно 100 вызовов за сутки. В первую половину дня 16 апреля сотрудники приняли более 600 звонков. Банк вопросов, на которые операторы могут ответить незамедлительно, увеличился с 15 до 30.

"Каждый день появляются новые вопросы, на которые наши операторы могут ответить благодаря коммуникации с правительством Тюменской области и муниципальными образованиями. Ответы обязательно доводим до того, кто звонил", - пояснил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

По телефону 122 можно задать вопросы про уровень воды в реках региона, узнать, какие населенные пункты подлежат эвакуации, как действовать при угрозе подтопления и так далее.