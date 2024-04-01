Тематический парк "Кипрея" с термальными водами и отелем построят в Тюменской области

| Фото: предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области | Фото: предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области

Тематический парк "Кипрея" в рамках развития кластера "Долина реки Туры" планируют обустроить по Ирбитскому тракту вблизи с. Кулаково в Тюменском районе. На его территории разместят банно-термальный комплекс "Термы Кипреи", конный центр, парк технических видов спорта, гостиничный комплекс, аутлет и другие объекты.

Как рассказал инвестор, генеральный директор компании "Новая Земля" Роман Гейн, сердцем территории станет банно-термальный комплекс. Все, что касается СПА, велнес, набирает обороты.

Нетронутый лесной массив площадью 1 тыс. 300 гектаров — Каменский — бор, существующий между Кулаково и Каменкой, позволит объединить три разные концепции в одном месте: эко, этно и сафари. "Эко" представляет собой природный музей под открытым небом, где основой благоустройства является уже существующий ландшафт. "Этно" призвано показать Сибирь изначальную. Здесь планируют открыть большую площадку под открытым небом, где можно будет проводить национальные фестивали и праздники. "Сафари" — безопасно организованная среда для содержания диких животных в условиях максимально приближенных к естественной среде обитания.

Инвестор планирует реализовать проект конноспортивного комплекса. "Когда мы говорим про туризм, подразумеваем интерактив. В конноспортивном комплексе можно будет проводить массовые мероприятия, которые будут заточены под исторические конструкции. Закрытый манеж позволит проводить подобные события круглый год", — поделился Роман Гейн.

Найдется место и для технических видов спорта. Совместно с ассоциацией автомобильного спорта Тюменской области разрабатывается проект парка площадью 15 га. Будет создана многофункциональная трасса с твердым покрытием, а также дороги для мотокроссового варианта. "Задача заключается не в том, чтобы просто подрифтить, а в создании условий для больших шоу-историй", — добавил инвестор, генеральный директор "Новая Земля".

В рамках концепции шелкового и чайного путей планируется строительство экспоцентра с возможностью интеграции конференц-зала для того, чтобы проводить большие выставки и концерты. В коллаборации с аэропортом рассматривается возможность размещения взлетно-посадочной полосы протяженностью 800 метров.

Для размещения гостей возведут арт-хилинг отель "Сердце Кипреи". Его форма напоминает цветок. Уникальный объект станет точкой роста, магнитом, убеждены разработчики концепции — правление Cronwell Hotels & Resorts Russia.

"Говоря о нашей локации, не могу не упомянуть об одном из старейших сел Тюменского района — Кулаково. Населенный пункт основали в 1595 году. Здесь, на пересечении всех путей, складывалось очень много интересных фактов, мы все изучаем, глубоко погрузились в это. Здесь на самом деле процветало купечество. Было много всего, что касалось ремесел. Сегодня более ста ремесленников активно занимаются продвижениями сибирских ремесел, поэтому здесь можно оборудовать организованные площадки для них. Это не просто проведение мастер-классов, фестивалей, все это приводит к тому, что туристы дольше остаются на нашей территории", — заключил Роман Гейн.

Разработчик концепции, председатель правления Cronwell Hotels & Resorts Russia Дмитрий Колесников отметил, что в процессе думали над тем, как занять туриста, чтобы он больше времени проводил на территории. Он убежден, что создание такого парково-развлекательного общественного субцентра Тюмени даст возможность стимулировать туристический поток, применить уникальные планировочные технологии, использовать тематическое пространство, историческое наследие, наследие купцов, меценатов и усилить роль Тюмени в качестве туристической дестинации Сибири. Будущий парк хотят соединить турмаршрутом протяженностью 27 км с термальным комплексом "ЛетоЛето". Территория сможет принять 40 тыс. туристов. Здесь ожидают не менее миллиона гостей в год.

Напомним, презентацию проекта провели на отраслевой конференции "Регион будущего. Туризм" в музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 16 апреля. Также представили туристско-рекреационный кластер вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", концепцию многофункционального центра придорожного сервиса с культурно-туристическим центром "Распутин" в с. Покровском, мастер-план Тобольска.

Инна Пахомова