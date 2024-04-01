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В Тюменской области организована вакцинация участников противопаводковых мероприятий

Общество, 19:32 16 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцинация отдельных категорий граждан, которые находятся в зоне вероятного паводка, участников противопаводковых мероприятий, продолжается в Тюменской области. Им делают прививки от гепатита А и некоторых видов кишечной инфекции, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Это вакцинация против гепатита А и ряда кишечных инфекций. Отдельно под особым контролем люди, которые участвуют в противопаводковых мероприятиях, укрепляют дамбы, обеспечивают питанием, медики и социальные работники. Кроме того, в пунктах временного размещения также в круглосуточном режиме работают наши медицинские бригады", - рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Список медицинских организаций, где можно поставить прививку от гепатита А, представлен по ссылке.

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# здравоохранение , паводок

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