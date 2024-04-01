Жители Ишима полтора часа общались с губернатором и полпредом по поводу подтоплений домов

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Почти полтора часа длилось общение жителей Ишима с губернатором Тюменской области Александром Моором, полпредом президента РФ в УФО Владимиром Якушевым и главой города Федором Шишкиным. На все вопросы даны ответы.

"Вопросов у людей много. Но практически все спрашивали, попадет их дом в зону подтопления или нет. Всем пояснили – лучше перестраховаться и не рисковать своей жизнью. Если есть хотя бы вероятность, что дом будет в воде, надо эвакуироваться", - написал глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.

Владимир Якушев попросил обратить внимание на одиноких соседей старшего возраста. Бабушки и дедушки не хотят куда-либо уезжать, поэтому необходимо провести дополнительные разъяснения о степени опасности, связанной с приходом воды.

Ишимцы интересовались стоянками, на которые можно будет перегнать личные автомобили. В ближайшее время городская администрация опубликует их адреса.

"Много частных вопросов. Это понятно. Напомнил про горячую линию 122, которая работает круглосуточно. Мы всё время пополняем информационные базы, и даже если ответа на ваш вопрос нет сейчас, оператор перезвонит чуть позже", - отметил Александр Моор.

t.me/av_moor t.me/av_moor

Жительница Ишима лично поблагодарила губернатора за внимание, которое он оказал горожанам. "А с вами я подошла поздороваться и сказать огромное спасибо! Удачи, благополучия и всего хорошего", - пожелала она.

Напомним, глава региона принял решение о срочной эвакуации жителей Ишима, Ишимского и Казанского района 16 апреля. Работа в этом отношении начата, пункты временного размещения полностью подготовлены. Уровень воды в реке Ишим поднимается, есть вероятность того, что он достигнет критической отметки.