В деревне Большие Ярки Казанского района объявлена эвакуация из-за паводка

| Фото: скриншот видео МЧС России | Фото: скриншот видео МЧС России

Эвакуация из-за паводка объявлена в деревне Большие Ярки Казанского района. В населенном пункте нет подтопленных домов, но вода может отрезать деревню от большой земли, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С собой во время эвакуации жителям необходимо взять документы, ценные вещи, лекарства. Координируют работу главы сельских поселений. Кроме этого, в Казанском районе созданы эвакуационные группы.

В селе Казанском воду сдерживает противопаводковая дамба. Сейчас гидротехническое сооружение дополнительно укрепляют. Подтопленных домов на данный момент нет, в населенном пункте продолжает работать техника. Здесь также объявлена экстренная эвакуация. Сельскохозяйственных животных размещают на ферме в селе Ильинка.

Отметим, что в Тюменской области обращения по паводку принимают круглые сутки по телефону горячей линии 122, кнопка 3.

Напомним, в регионе привлечено для ликвидации последствий более 2 тыс. 100 специалистов и 603 единицы техники. МЧС России усиливает группировку спасателей. В Казанском районе Ишима специалисты наращивают высоту дамбы. Уже эвакуированы 435 человек, в том числе 100 детей. Эвакуация продолжается, с пострадавшими работают психологи МЧС России, сообщают в ведомстве.