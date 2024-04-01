Поезд-музей "Сила в правде" встретили на железнодорожном вокзале в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Поезд-музей "Сила в правде" встретили жители Тюмени на железнодорожном вокзале 18 апреля. В его составе девять вагонов с образцами вооружения и макетами боевой техники, трофейные машины иностранного производства.

К моменту прибытия состава Минобороны РФ на перроне собрались юнармейцы, курсанты ТВВИКУ и горожане. По случаю организовали небольшой концерт.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, горожане получили уникальную возможность прикоснуться к правде, за которую доблестно борются земляки и мужественные воины России.

"Даже символичное название эшелона сегодня, как никогда, звучит с новой актуальностью. Здесь собраны уникальные экспонаты. Есть возможность ознакомиться с экспозицией, обустроенной с такой любовью и трепетом. Самое главное, можно почувствовать единство и мощь нашей большой страны. Тюмень – 54 пункт на пути следования эшелона. Ребята, их родители, молодые люди, все без исключения тюменцы должны чувствовать единый ритм жизни нашей большой Родины", – сказал Алексея Райдера.

Он добавил, что сейчас бойцы, которые вернулись домой их зоны СВО в отпуск или демобилизовались, делают большую работу, отстаивая имущество земляков и спасая жизни в Ишимском и Упоровском районах, на которые пришелся удар стихии.

Всероссийская акция "Сила в правде" проходит решением министра обороны Российской Федерации в 67 регионах. Эшелон посетит 75 городов. "Цель очень проста. Хотим еще раз показать и напомнить славную историю нашей Родины, ее историю в борьбе со всей нечистью, которая сегодня в очередной раз пытается наше государство уничтожить. Это явно видно на платформе. Увидите подбитую технику с нацистскими крестами. В девяти экспозиционных вагонах показаны развитие и слава всех родов и видов вооруженных сил, трофеи, исторические экспонаты, артефакты”, – сказал организатор акции, контр-адмирал Вячеслав Сытник.

После официальной части присутствующих на перроне пригласили внутрь. В вагоне "С отвагой в сердце" военные рассказывают посетителям о сухопутных, инженерных войсках, войсках радиационной, химический и биологической защиты. Здесь же расположены стенды с вооружением – за ними стоят 70 % огневого поражения противника. Артиллерия – это не только пушки, но и реактивные системы залпового огня и всем известный комплекс "Искандер". Активно применяется на СВО и тяжелая огнеметная система – можно увидеть макеты "Солнцепека" и "Тосочки". В этом вагоне посетителям показывают и защитные костюмы, противогазы, современное вооружение и оборудование, применяемое на СВО, в том числе 3D-принтеры, которые можно использовать в зоне боевых действий.

Помимо техники представлены письма, которые писали военным дети. Герои войск РХБЗ до сих пор хранят эти послания, как талисманы. Военные отмечают, что такая поддержка им очень нужна.

В вагоне "Альянс обетованный", посвященном СВО, представлены пропагандистские материалы украинских неонацистов, образцы трофейного вооружения, элементы формы одежды и символики националистических батальонов.

На открытых платформах можно увидеть образцы новейшей техники и вооружения ВС России, а также экспозиции сухопутных войск, воздушно-космических сил, ВМФ, ВДВ и Юнармии.

Акция понравилась представителям молодого поколения. Девятиклассник Максим уже два года состоит в Юнармии. За это время он научился строевой подготовке, собирать и разбирать автомат. В будущем подросток хочет стать военным, как его отец. "Очень классно. Все понравилось. Особенно впечатлили VR-очки. С помощью них бойца видно от первого лица, нужно бегать в поле и стрелять по мишеням", – сказал он.

Посетить поезд можно до 17 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 6+.

Поезд выехал 23 февраля. Его путешествие по стране завершится 8 мая. К этой дате он пройдет более 34 тыс. км и сделает 75 остановок на железнодорожных станциях в субъектах РФ.

Инна Пахомова