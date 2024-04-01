В Тюмени появится многофункциональный центр по ремонту грузовой техники

| Фото: ООО «ЕТС Трейд» | Фото: ООО «ЕТС Трейд»

Многофункциональный центр по ремонту грузовой техники с комплексом офисных и складских помещений появится в Тюмени. Строительство объекта планируют завершить к 2027 году, а его ввод в эксплуатацию создаст в региональной столице 57 новых рабочих мест

| Фото: ООО «ЕТС Трейд» | Фото: ООО «ЕТС Трейд»

Его возводит российская группа компаний "ЕвроТехСервис", филиалы которой расположены в ХМАО, ЯНАО, Красноярском крае и Якутии. Ключевым предприятием является сервисный центр, расположенный в Тюмени. В регионах присутствия организация занимает более 20% рынка по ТО и ремонту тяжелого коммерческого транспорта, предлагает полный спектр услуг по ремонту тягачей и прицепов, за исключением кузовных работ.

| Фото: ООО «ЕТС Трейд» | Фото: ООО «ЕТС Трейд»

Действующий центр в столице нашего региона расположился на общей площади в 1152 квадратных метра, комплекс может обслуживать 12 автомобилей одновременно. В настоящий момент в СТО трудятся 30 тюменцев.

| Фото: ООО «ЕТС Трейд» | Фото: ООО «ЕТС Трейд»

Местонахождение центра позволяет ему осуществлять деятельность на пересечении двух важных регионов России – Сибири и Урала. Структура заказов ориентирована на региональную специфику. В преддверии подготовки к сезону работы на зимниках тюменцами востребована комплексная проверка автомобилей. В остальном, часто обращаются клиенты с проблемами ходовой части и тормозной системы, а также трансмиссий и ведущих мостов, рассказал мастер-приемщик компании. Кроме того, предприятие обслуживает клиентов и вне стен своего центра: для выездного сервиса используются брендированные фургоны.

| Фото: ООО «ЕТС Трейд» | Фото: ООО «ЕТС Трейд»

Тюменское СТО оборудовано необходимым инструментарием, а площадь производства покрыта двумя кран-балками и подкатными подъемниками, которые можно переместить на любой пост.

К слову, на рынке запчастей в настоящий момент по сравнению с докризисным периодом заметно увеличился спрос на комплектующие для коммерческого транспорта и спецтехники.

| Фото: ООО «ЕТС Трейд» | Фото: ООО «ЕТС Трейд»

"Это связано с тем, что клиенты, владеющие крупными парками техники, планируют свою производственную деятельность наперед. Вследствие увеличенных сроков импорта запасных частей, мы стремимся наращивать собственные складские запасы", – пояснил коммерческого директора ООО "ЕТС Трейд" Андрей Билоус.

| Фото: ООО «ЕТС Трейд» | Фото: ООО «ЕТС Трейд»

Будучи официальным дилером Sinotruk (бренды Sitrak и Howo) компания осуществляет продажу оригинальных комплектующих, предлагает клиентам услуги гарантийного и постгарантийного обслуживания и обучает своих специалистов в учебном центре дистрибьютора.

| Фото: ООО «ЕТС Трейд» | Фото: ООО «ЕТС Трейд»

Евгений Тимофти