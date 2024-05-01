Впервые в Сибири: книгу о достижениях Тюмени презентовали в Текутьевке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Краеведческое издание "Впервые в Сибири. Тюмень. 1586–1917 гг." презентовали в библиотеке истории города имени Андрея Текутьева. В книге собрана информация о тех достижения, которые осуществили в Тюмени — впервые в Сибири, а иногда и в России, мире.

Об этом рассказал автор идеи, главный редактор книги Сергей Фирцев.

"В этой книге впервые, на мой взгляд, собраны те факты, которые воистину являются гордостью Тюмени. Это тот багаж, который бы хотелось передать подрастающему поколению, чтобы они знали, в каком городе живут. Когда спрашиваешь старших школьников, что вы знаете про Тюмень, они говорят: набережная у нас есть, это первый каменный город. Очень редко вспоминают выражение "Тюмень — столица деревень". Они очень смутного представления о городе, достижениях, которые по факту не только в Сибири были впервые сделаны, но и в России, а некоторые — и в мире. В этой книге эта информация собрана воедино", — отметил он.

Так, именно в Тюмени был построен первый в Росси пароход с электрическим освещением палуб и кают, здесь же состоялся первый в Сибири кинопоказ, который организовал Иосиф Шустер.

"Многочисленные примеры первенства Тюмени в различных областях в истории Сибири доказывают, что Тюмень не была заштатным уездным городишком, а была в общем-то очень прогрессивным городом. Более серьезным, чем мы думаем, — считает автор текста издания, краевед Лев Боярский. — Кое-что из этого действительно происходило впервые в мире — один из первых речных теплоходов. Если говорить про культурные инновации, неоднократно упоминалось, что в Тюмени был выпущен некий иллюстрированный роман, он назывался "картинным" романом. Его выпустил художник Знаменский в 1875 году. Я прочитал всё, что написано об истории российского комикса, и считаю, что Тюмень — это родина российского графического романа".

Иллюстрации специально для издания создала художник Ольга Трофимова.

"Я работаю акварелью, у меня для этих практик есть хорошая госзнаковская советская бумага. Могу сказать, что это очень интересно, когда у тебя организуется время, и ты должна погрузиться в материал, пытаться найти какой-то визуальный эквивалент этому времени, это очень приятное занятие", — поделилась она.

Презентация издания прошла в рамках Дней исторического и культурного наследия Тюмени.

Влада Нерадовская