Специалисты со знанием китайского стали более востребованными в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Каких специалистов со знанием китайского языка ищут работодатели в Тюменской области, выяснили эксперты службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru ко Дню китайского языка, который отмечают 20 апреля.

Вакансии, в которых среди требований есть знание китайского языка, стали активнее появляться в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В первом квартале их число превысило 115 штук.

Для сравнения, во всем Уральском федеральном округе за тот же период было открыто 540 таких вакансий, что на 56% больше, чем в первом квартале 2023 года.

В целом по стране рост составил 70% по сравнению с аналогичном периодом 2023 года. За три месяца российскими компаниями было опубликовано более 9 тысяч предложений.

Чаще всего специалистов со знанием китайского языка искали компании из отраслей "Перевозки, логистика, ВЭД", "СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование", "Строительство, недвижимость", "Услуги для бизнеса" и "Сельское хозяйство".

В первом квартале 2024 года самыми востребованными стали: переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по закупкам и водители.