Миллион рублей заплатит тюменец пострадавшим в ДТП по его вине

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

По 500 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит тюменец пенсионерке и ребенку, пострадавшим в ДТП по его вине, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что в мае 2022 года мужчина в состоянии опьянения управлял автомобилем марки "Ода" и, нарушив правила, допустил столкновение с Hyundai Accent.

В результате несовершеннолетнему ребенку и 70-летней жительнице Тюмени был причинен средний и тяжкий вред здоровью.