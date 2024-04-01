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Миллион рублей заплатит тюменец пострадавшим в ДТП по его вине

Происшествия, 15:57 23 апреля 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

По 500 тыс. рублей компенсации морального вреда заплатит тюменец пенсионерке и ребенку, пострадавшим в ДТП по его вине, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что в мае 2022 года мужчина в состоянии опьянения управлял автомобилем марки "Ода" и, нарушив правила, допустил столкновение с Hyundai Accent.

В результате несовершеннолетнему ребенку и 70-летней жительнице Тюмени был причинен средний и тяжкий вред здоровью.

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# компенсация , прокуратура

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