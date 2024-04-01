Александр Моор: в Упорово проделана большая работа за две последние недели

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

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За две последние недели в селе Упорово проделана большая работа. Местами насыпи, которые защищают село, нарастили сразу на полтора метра. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Завезли колоссальный объем грунта – 93 тыс. кубометров. Пленку строители выложили в два слоя. Получилось неплохо. Сейчас работы завершены”, – написал глава региона.

По опыту Ишима он поручил дополнительно укрепить сливные трубы, которые соединяют маленькую реку Упоровка с Тоболом. Воды много, поэтому лучше подстраховаться, считает губернатор.

Также он сказал о важности построения работы патрулей. “Несколько дней назад здесь прошли учения. Караульные отрабатывали действия при устранении протечек. В том числе ночью. Чтобы патрули точно знали границы своего участка, посты пронумеровали”, – написал Александр Моор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора