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Александр Моор: в Упорово проделана большая работа за две последние недели

Губернатор, 18:37 23 апреля 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

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За две последние недели в селе Упорово проделана большая работа. Местами насыпи, которые защищают село, нарастили сразу на полтора метра. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Завезли колоссальный объем грунта – 93 тыс. кубометров. Пленку строители выложили в два слоя. Получилось неплохо. Сейчас работы завершены”, – написал глава региона.

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По опыту Ишима он поручил дополнительно укрепить сливные трубы, которые соединяют маленькую реку Упоровка с Тоболом. Воды много, поэтому лучше подстраховаться, считает губернатор.

Также он сказал о важности построения работы патрулей. “Несколько дней назад здесь прошли учения. Караульные отрабатывали действия при устранении протечек. В том числе ночью. Чтобы патрули точно знали границы своего участка, посты пронумеровали”, – написал Александр Моор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора

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# Александр Моор , паводок , Упорово

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