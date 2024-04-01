Девять пунктов временного размещения развернуто в Абатском районе

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Девять пунктов временного размещения развернуто в Абатском районе, Жителей из территорий возможного подтопления эвакуируют до прихода воды, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

“В ПВР они обеспечены всем необходимым. Также помогаем эвакуировать имущество граждан. У нас сделаны запасы питьевой воды, продуктов питания. Мы готовы", – сказала заместитель главы Абатского района Татьяна Агешина.

Жительница села Абатское Анна Понамарева находится в ПВР с тремя детьми, довольна условиями проживания. "Нас заблаговременно предупредили об эвакуации. Мы перевезли имущество и хозяйство к родственникам, а сами сюда. Нам все нравится, вкусно кормят, для детей есть игровая комната", – поделилась она.

В селе Абатское в зону подтопления попадают 610 домов. Стопроцентная эвакуация проводится в четырех поселениях района.

Видео информационного центра правительства Тюменской области