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Работа спасателей в Тюменской области координируется с помощью передвижного пункта управления

Общество, 18:24 23 апреля 2024

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

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В режиме реального времени с любой точки Тюменской области в ГУ МЧС России получают информацию о ситуации с паводком. Это возможно благодаря работе передвижного пункта управления оперативной группы, сообщает информационный центр правительства региона.

"Он работает совместно с мобильным узлом связи, который полностью оснащен всеми средствами коммуникации, включая спутниковый интернет", – сказал начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

Пункт управления создан на базе “КамАЗ”. Автомобиль высокой проходимости позволяет развернуть его в любой точке области. Руководитель регионального МЧС здесь следит не только за паводком, но и за лесными и ландшафтными пожарами.

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

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