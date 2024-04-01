Экстренную эвакуацию объявили в трех деревнях Упоровского района
Общество, 16:23 23 апреля 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)
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Экстренная эвакуация граждан, проживающих на подтопляемых территориях объявлена в с. Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Адреса пунктов временного размещения, эвакуации имущества и животных — на сайте паводок72.рф. Телефон горячей линии по вопросам паводка в Тюменской области: 122, кнопка 3. Работает круглосуточно.
Телефон горячей линии в Упоровском районе: +7 (34541) 3-18-62.