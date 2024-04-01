79 семей, чьи дома оказались подтопленными, получили материальную помощь в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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79 семей из Казанского и Ишимского районов, а также Ишима, чьи дома оказались подтопленными в результате паводка, уже получили материальную помощь. По данным на середину дня 23 апреля, им выплатили 50 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Оказать помощь поручил губернатор Тюменской области Александр Моор. Это деньги на первоочередные нужды. Размер выплат за утраченное имущество будет определен позже, по итогам работы специальных комиссий.