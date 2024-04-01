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Информация о материальной помощи для пострадавших от паводка появилась на Госуслугах

Общество, 12:49 23 апреля 2024

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Информация о материальной помощи для пострадавших от паводка появилась на портале Госуслуги, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Жители Тюменской области могут получить финансовую помощь, если они утратили имущество первой необходимости и нарушены условия жизни из-за паводка или других ЧС. Подробная информация о мерах поддержки — по ссылке и QR-коду на картинке.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Среди часто задаваемых вопросов, на которые можно найти ответы на портале: каков размер финансовой помощи положен при утрате имущества первой необходимости в результате ЧС регионального характера? как получить единовременную материальную помощь в результате ЧС? что делать, если ваш дом попал в объявленный район затопления? что делать после спада воды?

В Тюменской области уже 34 семьи, чьи дома были подтоплены, получили материальную помощь, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# материальная помощь

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