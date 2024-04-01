Александр Моор: ситуация с паводком останется напряженной вплоть до 9 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Ситуация с паводком в Тюменской области останется напряженной вплоть до 9 мая. При этом резкого подъема воды не будет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

По данным на утро 23 апреля в Ишиме пик половодья пройден. Также уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах.

Глава региона отметил, что особенность этого половодья – растянутый по времени период высокой воды. По данным Росгидромета, он продлится две-три недели.

"В Ишиме за сутки река опустилась на 11 см. Уровень на утро – 1053 см. Однако воды все равно много, поэтому не расслабляемся. Нагрузка на насыпи и дамбы очень большая. Работают патрули и караулы. Важно не допустить протечек", - сказал Александр Моор.

Сейчас, по его словам, волна спускается ниже по течению Ишима. В Абатском районе объявлено штормовое предупреждение, интенсивно поднимается вода. 23 апреля планируется завершить все работы по защите федеральной трассы.

"Наблюдаем интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки. В селе Упорово река еще в русле. Ждем пик паводка 28 апреля. Здесь продолжается подготовка. Завезен грунт и формируется запас мешков на случай прорыва. Работаем дальше", - добавил губернатор.

Видео: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора.