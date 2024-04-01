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Более 3 тысяч жителей Тюменской области позвонили на 122 из-за паводка

Общество, 10:59 23 апреля 2024

t.me/av_moor

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3 тыс. 332 звонка от жителей Тюменской области поступило на горячую линию 122 по вопросам ЧС в связи с паводком с 10 апреля. Из них почти 1 тыс. 800 обращений поступило из Ишима, Ишимского и Казанского районов, сообщает региональный департамент информатизации.

Частые темы обращения: попадает ли территория под ЧС (нужно ли эвакуироваться) — 45%; вопросы по уровню воды — 15%; по дорожной обстановке — 9%; эвакуация из населенного пункта — 6%; действия при получении СМС об эвакуации — 3%.

"Начиная с 16 апреля, горячая линия 122 функционирует в круглосуточном режиме. На линии работают до 20 операторов, которые отвечают на вопросы граждан о ситуации с паводком в регионе. К каждому обращению подходим индивидуально, а при поступлении конкретного запроса связываемся с ответственными по муниципальному району, выясняем ситуацию и оперативно даем обратную связь гражданину", - пояснил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

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# горячая линия , департамент информатизации Тюменской области , кол-центр , паводок

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