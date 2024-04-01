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Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишима снизился на 6 см за 12 часов

Губернатор, 21:06 22 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 6 см снизился уровень воды в реке Ишим у города Ишима за 12 часов. По данным на вечер 22 апреля уровень составляет 10 м 58 см, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Подъем воды остановился, но движение волны продолжается дальше по течению. Дежурят караульные, в резерве сотни тысяч мешков с песком, чтобы при необходимости быстро укрепить дамбы и насыпи", - уточнил глава региона.

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Большая вода идёт и по реке Тобол. В селе Коркино прирост уже 89 см за сутки.

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# Александр Моор , паводок , река Ишим

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