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По руслу реки Ишим трудятся более 630 сотрудников МЧС

Губернатор, 22:35 22 апреля 2024

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

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Более 630 сотрудников МЧС России трудятся по руслу реки Ишим. Также группировка насчитывает 60 единиц техники и 17 плавательных средств, об этом рассказа губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Вместе с жителями Тюменской области хочу сказать спасибо всем сотрудникам МЧС. Они выполняют очень важную работу. Профессиональные спасатели приехали к нам из разных регионов. Это настоящие бойцы, которые работают на самых ответственных участках, живут порой в спартанских условиях", - подчеркнул глава региона.

Также Александр Моор отметил, что он участвовал в совещании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводка: "Поблагодарил главу МЧС Александра Куренкова за внимание к нашему региону".

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# Александр Моор , ГУ МЧС России , паводок

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