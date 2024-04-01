Более 321 тысячи мешков подготовили в Ишиме для дополнительного укрепления дамб

| Фото: скриншот видео правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео правительства Тюменской области

Более 321 тысячи мешков подготовили 800 волонтеров для дополнительного укрепления дамб в Ишиме. Половину мешков уже использовали, чтобы усилить гидротехнические сооружения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Очень дружно работали: занимались формированием и погрузкой мешков. Волонтерское движение в городе очень развито. Дамбы в Ишиме проектировал научный институт. Все документы прошли госэкспертизу", - рассказал глава Ишима Фёдор Шишкин.

Гидротехнические сооружения дополнительно укрепили насыпью, утрамбовали, уложили плотную пленку, которая защищает от размыва, а сверху разместили мешки с песком. Все это временные сооружения, которые должны защищать населённые пункты в период паводка, пока уровень воды не спадёт.

Вместе с тем, организовано круглосуточное патрулирование дамб. А техника всегда в готовности.