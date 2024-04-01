Косуля вышла к людям в Абатском районе

| Фото: скриншот видео администрации Абатского района | Фото: скриншот видео администрации Абатского района

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Косуля вышла к людям в Абатском районе. Животное спасалось от паводка, который пришел в муниципальное образование. Вечером 22 апреля половодье отрезало деревни Земляная, Максимова, село Водолазово от сообщения с остальными населенными пунктами. В Фирсова и Водолазово развернуты временные пожарные посты.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Обращаюсь к вам, дорогие земляки, чьи дома в зоне риска подтопления и затопления паводковыми водами, эвакуируйтесь в безопасные места и ПВР", - призвал земляков к действию глава района Игорь Васильев.