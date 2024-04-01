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Дежурство медиков организовали на переправе в селе Клепиково Ишимского района

Общество, 20:40 22 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Дежурство медиков организовали на переправе в селе Клепиково Ишимского района в круглосуточном режиме. Также вахту несут и сотрудники МЧС, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"В период разлива реки медицинские работники скорой помощи находятся в полной готовности, могут провести все необходимые меры по стабилизации состояния пациента и его госпитализации. Специалисты готовы обеспечивать медицинское обслуживание даже в условиях ЧС", - рассказал главный врач областной больницы №4 Александр Синельников.

А специалисты МЧС помогают оперативно добираться до деревень Синицына, Симонова, Дом отдых, отрезанных водой, и доставить пациентов на катере или лодке до "земли". В д. Синицына работает ФАП, куда тоже можно обратиться в любое время.

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# Ишимский район , паводок

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