34 постояльца находятся в самом крупном ПВР Ишима

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

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34 постояльца находятся в пункте временного размещения Ишима. Он расположен в спорткомплексе "Локомотив" и является самым большим в городе – рассчитан на 300 мест, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Как мы и предполагали, большинство эвакуированных из зон подтопления едут к родственникам. Поговорил с теми, кто на время переехал в "Локомотив". Дом Андрея Пименова находится в дачном обществе на правом берегу Ишима, где низина. Топит там постоянно. Андрея заранее предупредили об опасности, он спокойно собрал вещи, администрация помогла всё перевезти. Только кот Степан немного приболел из-за стресса. Сейчас уже всё в порядке, помогли ветеринары", - отметил глава региона.

В комнате по соседству разместилась многодетная семья. Их дом находится в потенциально опасной зоне. Воды там пока нет, но семья решила переехать на время в ПВР. Мама Светлана работает медсестрой и сутки через трое находится на посту.

"Здесь, в пункте временного размещения, Настя, Алена, София и маленькая Лиза под присмотром. Учатся дистанционно. Кормят хорошо, настроение бодрое", - подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что у всех постояльцев главный вопрос: когда можно вернуться домой? Глава региона заверил, что в Тюменской области делается все возможное, но нужно дождаться, когда вода пойдет на спад.