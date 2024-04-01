Площадку для размещения сельхозживотных организовали в Упорово

| Фото: скриншот видео информационного центра Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра Тюменской области

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Площадку для размещения сельхозживотных организовали в Упорово. В кооперативе "Усадьба" уже приняли первых 15 пчелосемей с пасеки, которой угрожает подтопление, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Уход за животными оказывают сами владельцы. В дальнейшем будет организовано все необходимое для содержания, в том числе и подача электроэнергии", - уточнил заместитель главы района, председатель комитета по развитию АПК Александр Зоммер.

Территории не угрожает паводок, она огорожена по периметру забором.

Чтобы разместить животных, необходимо обратиться в сельское поселение по телефону 8 (34541) 3-11-06.