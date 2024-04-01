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Добровольцы в Упорово помогают укреплять дамбу

Общество, 19:12 22 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Активисты "Движения первых" помогают жителям с. Упорово укрепить гидротехнические сооружения. Также они готовят культурную программу для постояльцев пунктов временного размещения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы хотим провести игры для ребятишек, чтобы они могли немного отвлечься. При необходимости готовы помогать и на площадке с формированием мешков", - прокомментировала председатель совета местного отделения "Движения первых" в Упоровском районе Диана Ворончагина

В Упорово продолжают защиту населенных пунктов от большой воды. О паводке жителей информируют во время подомовых обходов и с помощью рассылки СМС-сообщений.

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# дамба , паводок , Упорово

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