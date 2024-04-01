Собственники домовладений Абатского района перевозят имущество в пункты хранения

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Собственники домовладений перевозят имущество в пункты хранения в Абатском районе. Восемь площадок уже открыты. Одна из самых крупных – в селе Абатском, где находится имущество 123 эвакуированных, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Имущество оборачиваем сигнальной лентой, обозначается собственник и адрес. За сохранность у нас отвечают сотрудники Росгвардии, а также охрана, которая состоит в штате. После того, как уйдет вода и населенные пункты будут в безопасности, специалисты готовы помочь развезти имущество по адресам", - пояснила ответственный за эвакуацию имущества граждан по Абатскому району Наталья Полякова.

Дополнительная информация — на сайте "Паводок 2024". Телефон горячей линии по вопросам паводка — 122, кнопка 3. Работает круглосуточно.