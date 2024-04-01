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В селе Ишимского района увеличивают высоту гидросооружений

Общество, 18:45 22 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Высоту гидротехнических сооружений увеличивают жители с. Стрехнино Ишимского района. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"По старым обваловкам, которые были у нас на улицах Юбилейной и Целинной, мы провели работы по повышению защитных сооружений мешками с песком. Волонтеры помогали, жители откликнулись, ребята из МЧС. Наша главная задача – не допустить подтопления домов", - рассказал глава Стрехнинского сельского поселения Дмитрий Келле.

По его словам, для контроля ситуации на местах также организовано и ночное дежурство.

Как отметил житель села Сергей Богутский, работы идут активно, людей, техники и мешков для затаривания песком хватает.

"Вечером, днем мы все тут. Нагружаем мешки, возим, таскаем, спина болит, не спим. Волонтеры приезжают, вообще ребята хорошие. Три дня назад было пятьдесят-шестьдесят человек, а вместе с нами – намного больше. Техника – два экскаватора, погрузчики. Я думаю, сегодня все будет прекрасно, и мы отстоим наш маленький стрехнинский уголок", - подчеркнул сельчанин.

Отметим, что подъем уровня воды прогнозируется и в районе деревни Зырянка Стрехнинского сельского поселения. Работы по ее защите продолжаются.

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# Ишимский район , паводок

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