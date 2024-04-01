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300 ишимских волонтеров приехали на помощь в Абатское

Общество, 17:08 22 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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300 ишимских волонтеров приехали на помощь в с. Абатское. Они помогают соседям защищать населённый пункт от воды, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Каждый день в населенном пункте они наполняют песком около 15 тыс. мешков. Их используют в дальнейшем укреплении гидротехнических сооружений. Начальник отдела по работе с территорией Абатского сельского поселения Роман Шишигин обнадеживает: "К приходу воды мы все успеем".

Всего в селе заготовили 80 тыс. мешков. Для укрепления дамб предстоит наполнить еще столько же.

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# Абатское , добровольцы , паводок

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