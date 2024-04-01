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Владимир Якушев: волонтеры мобилизовали свои ресурсы и пришли на помощь регионам

Общество, 19:43 22 апреля 2024

пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

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Волонтеры мобилизовали свои ресурсы и пришли на помощь регионам в паводок. Об этом сказал полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев по итогам оперативного совещания с главными федеральными инспекторами.

"В работе участвуют все органы власти, представители различных ведомств, сами жители. Особенно хочу поблагодарить волонтёров, в том числе из других регионов – Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Свердловской и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других субъектов. Вы оперативно мобилизовали свои ресурсы и пришли на помощь ", – подчеркнул полпред.

Вместе с тем, Владимир Якушев отметил, в Курганской области обстановка постепенно стабилизируется: вода уходит от города Кургана в сторону Белозерского муниципального округа и далее в Тюменскую область. Там ситуация напряжённая: сохраняется риск затопления населённых пунктов, расположенных в русле рек Тобол и Ишим. Ведётся работа по укреплению дамб и оперативному устранению протечек.

Полпред добавил, что вскоре предстоит ликвидировать последствия паводка. Когда сойдет вода, необходимо организовать работу по расчистке участков, сушке домов, и в этом нужно помочь особенно пожилым людям.

Главные федеральные инспекторы Курганской и Тюменской областей доложили, что несмотря на паводок, регионы активно готовятся к посевной. Полпред обратил внимание, что часть площадей может быть выведена из сельхозоборота, и поручил держать ситуацию на контроле, а при необходимости помочь аграриям.

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# Владимир Якушев , паводок

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