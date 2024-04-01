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Волонтеры из двух районов подготовили 14 тысяч мешков с песком в Памятном

Общество, 20:14 22 апреля 2024

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

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Волонтеры из Ярковского и Исетского районов подготовили 14 тыс. мешков с песком для дамбы в с. Памятном Ялуторовского района за два дня. Так они помогают землякам укрепить защитное гидротехническое сооружение, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Благодарны всем, кто помогает нам, вселяя надежду, что мы выстоим, справимся!" —сказала жительница с. Памятного, депутат сельской думы, культработник Ирина Шмурина.

По ее воспоминаниям, в 1987 году вода на их улице затопила огороды и зашла в погреба. В этот раз она и ее односельчане делают все возможное, чтобы в этом году все обошлось.

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# паводок , Ялуторовский район

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